Slachten ..

Kan er aan trekken wat ik wil, maar het helpt me geen bal. Dan met de schaar maar weer verder, een randje eraf knippen is mn bedoeling . Helpt niks. Hermetisch afgesloten is de kaas .Ik knip ook nog een stukje kaas mee af, en dan zit de rest van het plastic nog zo goed om de kaas heen dat de operatie nog maar net begonnen is. Ik probeer nog maar een stukje te knippen, schiet niet echt op. Dan maar een mes erbij halen. Het mes achter een stukje open geknipte plastic te krijgen en dan zo door snijden. Tenminste , dat was het plan. Het mes schiet uit, dat plastic is nog best sterk hoor. Het mes gaat rakelings langs mn vingers . He, he.. dat valt nog mee, want met een eerdere slachtpartij is het mes eens een keer zo in mijn hand geschoten , allemaal bloed natuurlijk. Pleisters en verband zoeken en dan maar weer verder martelen, want ja, je laat een kaas toch niet het gevecht winnen? Het ergste was toen dat er allemaal bloed op het aanrecht lag , en terwijl ik even een pauze nam om van de schrik te bekomen en op de bank in de kamer ging zitten , mn toenmalige echtgenoot net thuis kwam. Die ziet al dat bloed op het aanrecht en een pak pleisters en verband, die schrok zich rot, die dacht dat ie al 112 moest bellen. Ik kon hem geruststellen en melden dat ik alleen een kaas aan het slachten was . Toen wist ie precies wat ik bedoelde natuurlijk. Het was niet de eerste keer dat ik een kaas slachtte.

Maar goed, we gaan verder met deze kaas. Eindelijk is er toch een stuk van het plastic gesneuveld en kan ik de rest er af scheuren. De kaas is behoorlijk verfrommeld en ik zit met afval waar ik niks mee kan. Er om heen prutsen kan niet weer, dus het kan zo de vuilnisbak in. En ik doe de kaas maar gewoon in een plastic zakje. Al met al heeft het meer dan een kwartier geduurd voor het stuk kaas geslacht was. Nu weet ik wel dat je ook gewoon los een stuk kaas kan kopen, maar soms zie je een aanbieding en dan neem je het toch mee. En je kan natuurlijk ook gewoon een losse komkommer kopen, maar de meesten zitten toch mooi in zo’n dicht gesealde verpakking, waar je het hele ritueel als met de kaas kan doorlopen. Wat ook zo erg is, zijn de dingen die in van dat harde plastic zijn verpakt, mooi om te zien hoor, maar om daar met een schaar door te komen is bijna geen doen, nog erger dan de kaas of de komkommer, en dan staat er ook nog op de verpakking dat ik het in de originele verpakking moet terug brengen als ik het wil ruilen. Nou, dat is al helemaal niet aan de orde, de hele verpakking is aan gort.

Ach, jullie weten precies wat ik bedoel natuurlijk, vast ook wel eens een stuk kaas geslacht of je vreselijk geërgerd aan die mooie verpakkingen. En dan is dit nog maar één voorbeeld. Als ik er over verpakkingen zou beginnen kan ik nog wel een bladzij vullen. Ik laat het hier maar bij. Het was trouwens wel lekkere kaas hoor, en je moet er wat voor over hebben toch , om lekker te eten, Mag ik nog niet klagen, heel vroeger had ik met pijl en boog op jacht gemoeten. Nu kan ik het slachten in een warm huis doen met een schaar en een mes. En dat ik daarbij gewond raak ligt helemaal aan me zelf.